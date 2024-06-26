3 قنوات إخبارية ترسم نجاح المتحدة في جودة المحتوى وسرعة نقل الحدث

جدة - نرمين السيد - قنوات إخبارية

تمكنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأسيس 3 قنوات إخبارية محلية وإقليمية منذ نشأتها، وهي "القاهرة الإخبارية، وإكسترا نيوز، وإكسترا لايف".





يعمل بتلك القنوات أكثر من 130 مذيعًا ومقدم برامج منهم 70 من المواهب الشابة الصاعدة، و42 شبكة مراسلين، وتضم 3 مكاتب خارجية في واشنطن وبيروت ولندن. وضم القطاع 1500 موظف وفتح السوق لأكثر من 50 شركة متنوعة، ⁠استطاعات قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ تتواجد على خريطة القنوات الإخبارية العالمية في وقت قياسي، وتمتلك ⁠شبكة مراسلين في 42 دولة.

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