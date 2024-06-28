مصدر مسؤول: جهات إنفاذ القانون تلتزم بالقانون في تعاملها مع ملف اللاجئين

جدة - نرمين السيد - صرح مصدر مسؤول بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني و التشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.





وقال المصدر المسؤول، إنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، وتمارس ذلك دون تمييز بين جنسية و أخرى و في إطار مؤسسي.

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