التعليم: ضبط الورقة المتداولة لامتحان التاريخ بلجنة بالمقطم

جدة - نرمين السيد - شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ، الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة الآن.





وصرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان اليوم السبت، بأنه جرى ضبط الورقة بلجنة مدرسة "تحيا مصر 5" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة. وقال المتحدث الرسمي، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن الواقعة.

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