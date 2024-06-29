عاجل.. السيسي يفتتح مؤتمر «الاستثمار المصري - الأوروبي» المشترك

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" المشترك والمنعقد في مركز المنارة بالقاهرة.





جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته قناة إكسترا نيوز. ويشارك في المؤتمر وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين. وتبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

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