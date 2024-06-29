وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادى ذراع استثمارى للدولة لتنويع مصادر التمويل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 12:31 مساءً - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن صندوق مصر السيادي هو أحد الأذرع الاستثمارية للدولة، وللشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الحوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نتعاون في المنطقة الاقتصادية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة، ومصر لديها ميزة تنافسية من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوطين صناعات مرتبطة بهذه المشروعات وندعم الشركات الصغيرة وريادة الأعمال واستغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مجمع التحرير وغيرها".