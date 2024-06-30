حياة كريمة تشارك في فعالية «أكثر أمانًا معًا» لدعم الصحة النفسية

جدة - نرمين السيد - جانب من الفعالية

شاركت مؤسسة حياة كريمة في فعالية "أكثر أمانًا معًا" Safertogether لدعم الصحة النفسية، والتي نظمت من قبل منتدى شباب العالم وتيك توك ومؤسسة سيف إيجيبت.





وأوضحت المؤسسة – في بيان – أنها قامت بالمشاركة من خلال بعض الأنشطة التفاعلية المرتبطة بالصحة النفسية وتوعية الشباب بضرورة الاهتمام بها والمحافظة عليها. كما تم تعريف الشباب بمعنى الامتنان وأثره النفسي وأهميته للفرد ومجتمعه. وأضاف البيان أنه تم شرح كيفية الاهتمام بالصحة النفسية للفرد وتأثيرها على الصحة الجسدية. وشارك الحاضرون بأنشطة للتلوين وتعريفهم بمدى ارتباط الألوان بالصحة النفسية وتأثيرها على الشخصية. وتم تعريف الحاضرين بأنشطة مؤسسة حياة كريمة في مجال التأهيل والصحة النفسية، حيث تقدم المؤسسة خدمات التأهيل والدعم النفسي للأشخاص ذوى الإعاقة وغير المعاقين من خلال الندوات التوعوية والقوافل المتخصصة.

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