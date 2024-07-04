«القصير» يهنئ وزير الزراعة الجديد.. والأخير يؤكد الاستعانة بخبراته

جدة - نرمين السيد - وزير الزراعة علاء فاروق

هنأ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، بمناسبة توليه المسؤولية، متمنيا له التوفيق في قيادة الوزارة، وفي خدمة بلدنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





ومن ناحيته تقدم "فاروق" بالشكر إلى "القصير" على دعمه طوال الفترة الماضية للزراعة، مؤكدا الاستعانة بخبراته في كافة مجالات الزراعة. وتولى علاء فاروق، حقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد أداء اليمين الدستورية أمس، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلفا للسيد القصير.

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