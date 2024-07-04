مدبولي يناشد بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.. ويشدد على مواجهة ظاهرة السرقات

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.





وقال مدبولي خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، اليوم الخميس، أن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء، بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي، مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب.

وأضاف أن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل، وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، فيتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.

وتابع: أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.

وواصل: حرصت على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد، مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.

وأورد: «لقد قدمنا من قبل، حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء».

وأردف: «وعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك»، ووجه حديثه للوزراء الجدد: «أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة».

وحضر اللقاء، كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.