دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يستعين بالمصرى لاستكشاف نقاط قوة وضعف الجونة قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – استعان أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، بمباراة المصرى البورسعيدى لاستكشاف نقاط القوة والضعف في الجونة قبل مواجهته الأحد المقبل على استاد خالد بشارة في إطار منافسات الجولة الثلاثين من دورى nile.

ويعكف أيمن الرمادى على مشاهدة مباراة الجونة مع المصرى التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، من أجل وضع الخطة المناسبة للعودة بالنقاط الثلاثة من الغردقة.

وأغلق أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، صفحة مباراة الإسماعيلى التي أقيمت أمس الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دورى nile.

ويخوض فريق سيراميكا 4 مباريات قوية خلال شهر يوليو الجارى بعد مباراة الإسماعيلى، حيث يبدأها بمواجهة الجونة يوم 7 يوليو، ثم مع بلدية المحلة يوم 20 يوليو، ثم طلائع الجيش يوم 24 يوليو، ويختتم مواجهات الشهر بمواجهة الأهلى يوم 29 يوليو في مباراة ستكون قوية على أبناء أيمن الرمادى.

ويأمل أيمن الرمادى في تجميع النقاط من أجل وضع الفريق في مركز متقدم بنهاية الموسم بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعبون في المباريات الماضية.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى “دورى nile”.