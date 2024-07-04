دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب يوقع على تسوية مستحقاته مع الزمالك إلكترونياً والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك ان خالد بوطيب لاعب الفريق السابق سيقوم بالتوقيع على تسوية مستحقاته المتأخرة مع الزمالك والتى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو ، فور وصول الدفعة الأولى إلى حساب اللاعب ، والتى تم الاتفاق عليها مع اللاعب ومحاميه .

واضاف المصدر لليوم السابع ان خالد بوطيب سيقوم بالتوقيع على التسوية الكترونيا، ويتم إرسالها عبر الايميل للنادى ، وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة بالتسوية للحصول على الرخصة الأفريقية

ووصل الزمالك إلى اتفاق مع محامى اللاعب المغربى على أن يسدد الزمالك جزء من المتأخرات والتى تبلغ 2 مليون و 400 الف، ويتم سداد الباقى خلال أشهر قليلة مقبلة.

وأضاف المصدر انه فور تحويل المبلغ المتفق عليه إلى اللاعب سيتم الحصول على مايفيد بتسوية المبلغ وجدولته، وسيتم إرسال الخطاب الرسمى لاتحاد الكرة خاصة وأن الزمالك أخطر مسئولى الجبلاية بإنهاء الاتفاق مع محامى اللاعب على التسوية.

ويواجه الزمالك أزمة كبرى بسبب عدم الحصول على الرخصة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بسبب المديونيات الموقعة عليه والتى أدت لإيقاف القيد، خاصة أن كاف يشترط على الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية أن تكون خالية من أي نزاعات مالية، وأن تنهى تلك الأزمات قبل نهاية شهر يونيو، وتم مد المهلة إلى يوم 5 يوليو.

ويمكن للزمالك الحصول على الرخصة الأفريقية حال دفع مستحقات خالد بوطيب أو جدولتها للحصول على رخصة المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.