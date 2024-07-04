رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة في احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 04:28 مساءً - وينيب السادة المحافظين في الاحتفال كل في محافظته

ووزير الأوقاف يهنئ سيادة الرئيس بالعام الهجري الجديد

وينيب قيادات الأوقاف في الاحتفال كل في محافظته

أناب سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) الدكتور/ إبراهيم صابر خليل خليل محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1446 هــ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة يوم السبت 6 يوليو 2024م، كما أناب سيادته جميع السادة المحافظين لحضور الاحتفال كل في محافظته لحضور الاحتفال المشار إليه.

من جانبه هنأ فضيلة الدكتور/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عامًا مباركًا حافلًا بالخير، وأن يبسط الله فيه الرخاء والسداد والحفظ على وطننا العظيم، وأن يجعله الله مفتاح سرور وأمان وهمة لكل أبناء الوطن والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها.

وأناب فضيلة الدكتور/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية في الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هــ كل في محافظته.