دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد مدرب منتخب مصر ينعى أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – نعى محمد عبد الواحد ، مدرب منتخب مصر، أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ونادي مودرن سبورت، والذي توفي صباح اليوم، السبت، وكتب عبد الواحد عبر صفحته على فيس بوك: “البقاء لله وحده.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفرلك ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة”.

محمد عبد الواحد ينعى أحمد رفعت

وكانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت فى الجولة 30 من الدوري نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت أعلن وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية.

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.