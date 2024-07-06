ممثلة الاتحاد الأفريقي: مصر دولة محورية لدعم جهود وقف الحرب بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 02:37 مساءً - أكدت ممثلة الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد المعنية بالسودان سبشيوزا وانديرا، أن مصر دولة رئيسية ومحورية لدعم جهود وقف الحرب وحل الأزمة الراهنة في السودان.

وقالت سبشيوزا وانديرا على هامش مؤتمر "معا لوقف الحرب في السودان" الذي انطلقت أعماله اليوم السبت في القاهرة بمشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي ومختلف القوى السياسية المدنية السودانية والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين - إن مصر تولي أهمية كبيرة للسودان وتقوم بتحركات إيجابية وواضحة للمساعدة في التعبئة من أجل إحلال السلام في السودان.

وثمنت المسئولة الإفريقية استضافة القاهرة للمؤتمر، منوهة بأن هذا اللقاء يمثل فرصة لمواصلة الجهود والعمل الجماعي وتبادل وجهات النظر والأفكار وبحث الركائز المختلفة والمسار السياسي للتأكد من إنهاء الحرب الجارية بالسودان.

وأشارت إلى أنه من القاهرة نؤكد للسودانيين أننا معهم من خلال التنسيق والتواجد في كل المبادرات، منبهة إلى أن السودانيين تقع على عاتقهم المسئولية الآن لتحديد كيفية إخراج بلادهم من تلك الأزمة.

وشددت سبشيوزا وأنديرا على أن السودانيين بحاجة ماسة إلى هذا الحوار العام; ليحددون بأنفسهم كيفية المضي قدما لوضع حلول لأزمتهم.

وتابعت أن الدول الافريقية ولاسيما المجاورة للسودان تكثف جهودها وتعمل وتتحرك معا من أجل السودان، علاوة على استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين.

واختتمت نائب رئيس الاتحاد الإفريقي المعنية بالسودان بأن الخطوة التالية عقب "مؤتمر القاهرة" ستكون في أديس أبابا الأسبوع المقبل حيث اجتماع الاتحاد من أجل السودان، معربة عن أملها في مشاركة كافة القوى السياسية السودانية في "اجتماع أديس أبابا".