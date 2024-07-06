اتحاد السلاح يعلن القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أعلن الاتحاد المصري للسلاح عن القائمة النهائية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأهل المنتخب الوطني للسلاح بأكبر بعثة للعبة في تاريخ مصر بواقع 21 لاعبا ولاعبة (16 اساسي و 5 احتياطي).

بعثة مصر

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

سلاح الشيش رجال ضمت كل من: محمد حمزة وعلاء أبو القاسم وعبدالرحمن طلبه ومحمد عصام”، بينما ضمت قائمة سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي وسارة حسني وملك حمزة ونهى هاني.

ويقود منتخب سلاح الشيش فنيا كل من: ماهر حمزة وتامر طاحون.

وجاءت قائمة سلاح سيف المبارزة رجال كالتالي: محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود محسن ومحمود السيد، بينما ضمت قائمة السيدات كل من: ناردين إيهاب وآية شريف وشرويت جايبر ولولوة سليمان.

ويقود فريق سلاح سيف المبارزة المدربان ساندرو كومو وسيد سامي.

وضمت قائمة سلاح السيف رجال: زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز وياسين فوزي، بينما تأهلت اللاعبة ندي حافظ في منافسات فردي سلاح السيف سيدات.

ويخوض منتخب سلاح السيف الأولمبياد تحت قيادة المدربان فينسيت انسيتيت وجييوم ماثيو جالفيه.

ويرأس بعثة السلاح في أولمبياد باريس كابتن طارق الحسيني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويرافق البعثة أخصائي العلاج الطبيعي محمد الششتاوي.

كما يرافق البعثة أعضاء مجلس الإدارة ايمن منير ، وميرفت حسنين، وياسمين جاد.

ونجح المنتخب المصري في حجز مقعد للفريق بالكامل في جميع الأسلحة ماعدا سلاح السيف سيدات، حيث تأهلت ندى حافظ بالكوتة القارية ك أفضل مصنفة في التصنيف الفردي عقب تأهل منتخب الجزائر.

مكان وموعد المنافسات

وتقام منافسات السلاح في دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 4 أغسطس داخل قصر الجراند باليه بباريس وهو أحد القصور التاريخية الذي حولتله فرنسا لصالة رياضية.

وتقام منافسات الفردي خلال الفترة من 27 حتى 29 يوليو ابتداء من الساعة 9.30 صباحاً على أن تبدأ مباريات الميداليات الساعة 20.50، بينما تقام منافسات الفرق خلال الفترة من 30 يوليو حتى 4 أغسطس.

تاريخ السلاح المصري بالأولمبياد

تمتلك رياضة السلاح تاريخاً مميزاً في الدورات الأولمبية حيث كان أول تمثيل لمصر في الأولمبياد من خلال لاعب المنتخب المصري لسلاح الشيش وهو أحمد حسنين باشا حيث كان ممثل مصر الوحيد في أول مشاركة أولمبية وذلك بأولمبياد ستوكهولم 1912.

ولم يكتفي السلاح المصري بالتمثيل المشرف في الأولمبياد حيث استطاعت مصر التتويج بميدالية فضية في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 عن طريق لاعب سلاح الشيش علاء أبو القاسم في منافسات الفردي لسلاح الشيش، ليصبح أول مصري وعربي وإفريقي يتوج بميدالية أولمبية برياضة السلاح.

وتعد رياضة السلاح من الالعاب التي تعول عليها البعثة المصرية في تحقيق ميدالية أولمبية خاصة بعد الانجازات العالمية التي حققها اتحاد السلاح في بطولات العالم للكبار والناشئين بالإضافة إلى العديد من الميداليات في كؤوس العالم والجائزة الكبرى، ويطمح الاتحاد المصري للسلاح في التتويج بميدالية تاريخية في منافسات الفرق.