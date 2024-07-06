دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. إيلون ماسك ساخرا من مارك زوكربيرج: “أفضل العمل على الاستمتاع باليخوت” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – ربما يكون مارك زوكربيرج قد أبهر معجبيه بمقطع فيديو رائع يظهر فيه وهو يحلق بالقارب المحلق في يوم الاستقلال، لكن من المؤكد أن إيلون ماسك لا يبدو منبهرًا، حيث كتب ماسك في منشور X ردًا على الفيديو: “أتمنى أن يستمر في الاستمتاع على يخوته، أفضل العمل”.

وانتشر زوكربيرج على نطاق واسع مؤخرًا، بعد أن نشر مقطع فيديو لنفسه على فيس بوك وإنستجرام، وهو يركب قاربًا محلقًا، وفي المقطع، يمكن رؤية الرئيس التنفيذي لشركة Meta وهو يلوح بالعلم الأمريكي وهو يرتدي بدلة رسمية، وعلق قائلا “عيد ميلاد سعيد يا أمريكا!”.

وهذه، بالطبع، ليست المرة الأولى التي يلقي فيها ” ماسك ” ظلاله على خصمه في عالم التكنولوجيا، ففي يونيو 2023، تحدى ماسك زوكربيرج في مباراة قفص بعد التقارير التي تفيد بأن ميتا كان يبني منافسًا لـ X، وقد وافق زوكربيرج في البداية على الطلب، لكنه تجاهل الاقتراح بعد أشهر من التراجع. لكن ” ماسك ” لم ينس القتال.

وقال ماسك في منشور على موقع X في 15 مايو، بعد يوم من احتفال زوكربيرج: “ليت زوكربيرج كان بهذه القوة (تنهد)، لقد عرضت محاربته في أي مكان وفي أي وقت وأي قواعد، لكن كل ما أسمعه هو الصراصير”، عيد ميلاده الأربعين.

كذلك فإن زوكربيرج ليس الملياردير الوحيد الذي يمتلك اليخوت والذي اتهمه ماسك بأنه مترهل، ففي عام 2021، أدلى ماسك بملاحظة مماثلة بشأن زميله بارون الفضاء، جيف بيزوس، وقال الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX لصحيفة Financial Times في مقابلة حينها، إن بيزوس يجب أن يقضي المزيد من الوقت في شركته الصاروخية Blue Origin.

وقال ماسك : “كما يقول أحد أصدقائي، يجب عليه قضاء المزيد من الوقت في Blue Origin ووقت أقل في حوض الاستحمام الساخن”، ويبدو أن بيزوس لم يبالي بحماس ” ماسك ” واستمر في الاستمتاع ببعض فصول الصيف الحارة على اليخوت.

ومن المؤكد أن ماسك ليس غريبًا على اليخوت، ففي يوليو 2022، شوهد وهو يتسكع على متن يخت في ميكونوس، اليونان، مع الرئيس التنفيذي لشركة إنديفور آري إيمانويل وزوجته مصممة الأزياء سارة ستودينجر.

وكتب ” ماسك ” في منشور على موقع X في 18 يوليو 2022: “هاهاها، ربما يجب أن أخلع قميصي كثيرًا.. أحرر القضم !! (لقد عدت بالفعل إلى المصنع بالمناسبة)”.

كانت تلك الرحلة بمثابة لحظة نادرة بالنسبة لـ ” ماسك “، الذي قال جملته الشهيرة إنه يكره أخذ الإجازات.

وفقًا لماسك، فإن الرحلة، التي تمت بعد أن أطاح به بيتر ثيل من منصب الرئيس التنفيذي لشركة PayPal، كانت أول إجازة حقيقية يقوم بها، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن ماسك تم طرده من PayPal أثناء شهر العسل مع زوجته الأولى جوستين ماسك.