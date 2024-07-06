وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان أعمال التطوير بمركز شباب ميت عقبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – ضمن جولته اليوم بمحافظة الجيزة..

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بافتتاح أعمال التطوير التي نفذتها الوزارة بمركز شباب ميت عقبة بمحافظة الجيزة. واشتملت أعمال التطوير علي عمل الانترلوك بمدخل مركز شباب ميت عقبة وافتتاح الملعب الخماسي بإجمالي مبلغ أربع ملايين ونصف المليون جنيه . واشار وزير الشباب الي أننا نقوم بتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها بالشكل الذي يمكنها منً تقديم كافة الخدمات الرياضية والشبابيةً والاجتماعية والثقافية والفنية وجميع الخدمات التي يستفيد بها النشء والشباب والأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية. مشيرا “صبحي “الي أننا نقوم بتوفير العديد من المشروعات الاستثمارية والتى ستخدم قطاع كبير من الشباب والاسر المصرية، مضيفا الي أننا ننفذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بملف البناء في البشر والاستثمار بالشباب . والتقي وزير الرياضة أثناء جولته داخل المركز بفتيات من برنامج ريحانه ودار بينهم حديث عن مدي استفادتهم من “ريحانة ”

والذي تنفذه الوزارة ، وتتمحور فكرة برنامج “ريحانة” صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل ادوارهم بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد يواجهوها وكيفية التعامل معها .

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