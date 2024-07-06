يورو 2024.. نجم فرنسا يعرض نفسه على ريال مدريد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نجم وسط منتخب فرنسا ادريان رابيوقام بالتواصل مع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني من خلال وكلائه لبحث مدى إمكانية انضمامه لصفوف الميرنجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويعد ادريان رابيو أحد أهم لاعبي منتخب فرنسا في وسط الملعب وهو لاعب حر في التوقيت الحالي بعد انتهاء علاقته بنادي يوفنتوس الإيطالي بانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

وقالت صحيفة الماركا الإسبانية إن ادريان رابيو الذي يتمنى الانضمام إلى نجوم منتخب فرنسا الموجودين في ريال مدريد مثل كيليان مبابي و ادواردو كافينجا و تشاوميني وادوارد ميندي تواصل من خلال وكلائه مع نادي ريال مدريد ليكون البديل المتاح للألماني توني كروس الذي انتهت مسيرته الكروية بإعلان اعتزاله عقب نهاية يورو 2024 .

وأضافت الماركا: رد المسئولين عن ريال مدريد كان انهم ليسوا في سرعة لتحديد بديل توني كروس وربما يأجلون الأمر إلى الموسم المقبل لأن كل تركيزهم في الفترة الحالية على إنهاء صفقة المدافع ليني يورو مدافع نادي ليل الفرنسي وأيضا لاعب بايرن ميونخ ومنتخب كندا الفونسو ديفيز .

وقالت الماركا إن ادريان رابيو كان قد ارتبط اسمه قبل وقت قصير بالانتقال إلى برشلونة لكن يبدو أن اللاعب يفضل الانتقال إلى الغريم ريال مدريد لكن يبدو أن انتقاله إلى ريال مدريد لن يكون واقعا في الفترة القادمة.