دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهلاوية استغلوا روتيشن كولر فى إثبات قدراتهم.. عبد القادر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – استغل 4 لاعبين فى النادى الأهلى التغييرات التى يجريها السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى فى المباريات الماضية فى إثبات أحقيتهم فى العودة للتشكيل الأساسى فى المباريات المقبلة.

وخطف 4 لاعبين الأنظار فى المباريات الماضية وحجزوا مكانا فى التشكيل الأساسى بعد المردود الجيد الذى يقدمونه فى المباريات الماضية نستعرضهم فى التقرير التالى..

أحمد عبد القادر

نجح أحمد عبد القادر جناح الأهلى فى إعادة اكتشاف نفسه مجددا بعدما استغل الفرصة التى منحها له كولر، وقدم مستويات مميزة خلال المباريات الماضية، خاصة أمام الداخلية التى ظهر بها بشكل مميز، على الرغم أن التوفيق لم يحالفه فى التسجيل فى أكثر من كرة، إلا أنه نال ثناء السويسيرى بعد هذا المستوى المميز، خاصة أن أحمد عبد القادر كان ضمن اللاعبين الذى كان ينوى كولر رحيلهم.

أكرم توفيق

استعاد أكرم توفيق لاعب وسط الأهلى الكثير من مستواه خلال المباريات الماضية بعد العودة من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى الفترة الماضية، وخطف أكرم توفيق الأضواء بمستوياته المميزة الذى يقدمها حتى جعلت كولر يثق فى قدراته وأصبح أساسيا على حساب المالى أليو ديانج، كما أنه حصل على رجل المباراة فى أكثر من مباراة ماضية.

كريم فؤاد

استغل كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى، إصابة التونسى على معلول وعدم اقتناع كولر بمستوى كريم الدبيس، فى حجز مكانه فى التشكيل الأساسى، على الرغم من اللعب فى مركز غير مركزه، إلا أنه قدم مستويات كبيرة وأعاد للأهلى قوته من الجانب الأيسر.

طاهر محمد طاهر

نجح طاهر محمد طاهر جناح الأهلى فى إعادة الثقة للجماهير وكولر فى قدراته بعدما قدم مستوى مميزا أمام طلائع الجيش بعدما نجح فى تسجيل هدف وصناعة آخر وقدم مستويات مميزة على الرغم من إهداره لركة جزاء، إلا أنه كان أحد نجوم المباراة مما جعل عمرو السولية الذى حصل على جائزة رجل المباراة يهدى الجائزة لطاهر محمد طاهر لما قدمه من مستويات كبيرة.