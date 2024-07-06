الامارات | خروج التونسية أنس جابر من “تنس ويمبلدون”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - 1/2

2/2 شكرا لقرائتكم خبر عن خروج التونسية أنس جابر من “تنس ويمبلدون” والان نبدء بالتفاصيل الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – خرجت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالمياً ووصيفة النسختين الأخيرتين، من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بخسارتها امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 1-6 و6-7 (4-7) السبت.

وتلتقي سفيتولينا التي بلغت نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي، مع الصينية جينيو وانغ في الدور المقبل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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