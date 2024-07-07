دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: وفاة أحمد رفعت صادمة لجميع المنظومة.. وأجهزة صدمات القلب موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – توجه جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالعزاء لأسرة أحمد رفعت وجميع المقربين منه وكل المنظومة وأهالي كفر الشيخ موطن اللاعب.

وقال علام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: “علاقتي بأحمد رفعت بدأت في 2013، وكان لاعبا يتسم بالأخلاق ومقربا من الجميع”.

ودعا رئيس اتحاد الكرة لأهل اللاعب إلى الصبر، مؤكدا أن منظومة كرة القدم فقدت لاعبا موهوبا ومؤدبا، وأن هناك خطوات وإجراءات جار اتباعها في الملف الطبي.

وأضاف: “أجهزة صدمات القلب موجودة في كل الأندية والمنتخبات، وهذه إرادة الله ولا اعتراض على ذلك وندعو الله أن يكون في مكانة أفضل”.

وكانت حالة من الحزن خيمت على جماهير الكرة المصرية عقب الإعلان عن وفاة أحمد رفعت، لاعب نادى مودرن سبورت صباح اليوم.

الوفاة جاءت بعد تدهور حالته الصحية على أثر الأزمة الصحية التى تعرض لها بمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى يوم 11 مارس الماضى بالدورى.