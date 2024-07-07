شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني ينتظم فى معسكر المنتخب الأولمبي استعدادًا لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – وصل محمد النني إلى معسكر المنتخب الأولمبي تمهيدا للمشاركة معه ضمن قائمة الكبار فى أولمبياد باريس 2024، وينتظم المنتخب الأولمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى روجيريو ميكالى فى معسكر مغلق بالقاهرة يختتم الأربعاء المقبل قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أحقية محمد الننى فى المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 بعدما تم قيده فى القائمة النهائية للفراعنة فى المحفل الكبير.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الننى كان مدرجاً فى القائمة الأولية، وبالتالى تم وضعه فى القائمة النهائية، نافين ما تردد حول عدم وجوده فى القائمة المبدئية وسعيهم للحصول على موافقة الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية لاستثنائه والسماح له بالمشاركة فى الأولمبياد.