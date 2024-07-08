دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن القائمة الدولية الجديدة للحكام فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إرسال القائمة الدولية الجديدة للحكام إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” في شهر سبتمبر المقبل، بعد إجراء بعض التغييرات عليها، خاصة بعد اعتزال إبراهيم نور الدين.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد عقد اجتماعه مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة، بمراجعة كل المواقف التحكيمية التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية والتي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة حيال هذه المواقف والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن.

ويجهز بيريرا رداً على شكوى الزمالك، وكذلك جميع شكاوى الأندية ضد الحكام، بعد عقد جلسات استماع معهم، ويرى بيريرا أنه لا يوجد دليل قاطع على تخطى الكرة خط المرمى في مباراة الزمالك والمصرى، وبالتالي لا يوجد ما يستدعى معاقبة الحكمين فى المباراة الشهيرة، مؤكدا أن الكرة لم تدخل المرمى بكامل محيطها ولا يوجد أي لقطة تثبت ذلك.