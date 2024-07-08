دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: سأتخذ إجراءات قانونية ضد كل من تكلم عني في واقعة أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية، ضد كل من تحدث عنه في واقعة وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني، والذي توفى فجر السبت الماضي بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ.

وقال شوبير عبر برنامجه “مع شوبير” عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أول مرة سأتحدث بشكل شخصي في البرنامج، مضطر إلى ذلك، منذ أكثر من 48 ساعة، أسمع وأرى تعليقات كثيرة جداً وفيديوهات حول موضوع أحمد رفعت، ولست من النوع الذي يحب الدفاع عن نفسه لأنني لست في موضع اتهام.

وأضاف: لا يوجد شيء لأدافع عنه، ولكني أجمع كل ما يقال من أوله إلى آخره، قدر المستطاع لأنني لن أنساق خلف حملات مجنونة، وهناك إجراءات قانونية سأتخذها ضد كل من تكلم، وليس أمامنا سوى قضاء مصر العادل هو الفيصل بيني وبين أي شخص.

واختتم: أمامي أمرين هو القضاء المصري العادل، لأنه يجب أن نقف جميعاً أمام القضاء والمخطئ يأخذ عقابه، والأمر الثاني أنه عند الله تجتمع الخصوم، أنا مصمم على ظهور الحقيقة، والحمد لله هي ظهرت بوضوح للجميع.