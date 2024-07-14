وزيرة التضامن: نعمل في إطار استراتيجية وطنية لتنظيم العمل التطوعي

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الارتقاء برأس المال البشري للشباب عن طريق الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي والبدني للشباب، ومكافحة الإدمان بكل أشكاله وعمل حملات توعوية للشباب للحد من تعرضهم للمخدرات والتدخين، مع تعزيز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وإطلاق مشروع الخطة الوطنية (2024 -2028) برؤية موحدة (لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة) بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، وإطلاق الخطة العربية لمكافحة الإدمان (2027-2023) بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وأعلنها أمين عام جامعة الدول العربية في مارس 2023، فضلا عن إجراء المسح القومي الشامل لتعاطى المواد المؤثرة على الصحة النفسية لعام 2025.

وتابعت أنه ستكون هناك برامج الوقاية (اتصال مباشر – حملات إعلامية)، عن طريق تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتوي المرئي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لعدد 15000 مدرسة (إعدادي – ثانوي) سنويا، واستمرار حملات توعية بـ 830 مركز شباب ونادى باستهداف 100 ألف شاب سنويا، وتنفيذ حملات التوعية بـ 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و60 معهد عالي باستهداف 200 ألف شاب سنويا، وزيادة عدد رابطة المتطوعين لتضم 50 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، وبناء قدرات 20000 قيادة تطوعية على تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات، والتوسع في إنشاء بيوت التطوع داخل الجامعات باستهداف 10 جامعات، وتأهيل وتدريب المتخصصين (رجال دين، التمريض، إخصائيين نفسيين واجتماعيين) بمعدل استهداف 2000 كادر سنويا، واستمرار تنفيذ حملات أنت أقوى من المخدرات ومتابعة انخفاض نسب التعاطي بالأعمال الدرامية، والوصول بصفحة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى 5 ملايين مشترك "حاليا الصفحة تضم 2 مليون مشترك".

وأوضحت أنه سيتم الاستمرار في الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات، حيث الكشف على أكثر من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة سنويا، إلى جانب الكشف على 90 ألف سائق على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية سنويا، والكشف على 10000 سائق حافلة مدرسية سنويا، كما سيتم دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وإتاحة الخدمات العلاجية لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وحاليا تغطى 19 محافظة فقط.

وأشارت إلى تقديم وإتاحة الخدمات العلاجية لمتوسط 220 ألف مريض إدمان سنويا، واستمرار تخريج دفعات من الدبلوم المهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتنفيذ أول برنامج ليسانس (علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية) مع كلية الآداب – جامعة بنها، بالإضافة إلى التدريب المهني لمتوسط 5000 متعافي سنويا على مهن يتطلبها سوق العمل، والتوسع فى برامج الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان، ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وزيادة عدد المراكز العلاجية من 14 مركز بـ 7 محافظات إلى 33 مركز علاجى بـ 19، إضافة إلى 9 عيادات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات (الأسمرات – روضة السيدة – روضة السودان – المحروسة – أهالينا – الخيالة – إسطبل عنتر – بشاير الخير – حدائق أكتوبر )، وإتاحة الخدمات العلاجية لمتوسط 170 ألف سنويا.

ولفتت إلى ارتفاع الاتصالات الواردة للخط الساخن بنسبة 500% بعد إطلاق الحملة الإعلامية، وتخريج (7) دفعات من الدبلوم المهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في مجال خفض الطلب على المخدرات، بالتعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة، والتدريب المهني لــ 14000 مريض على مهن يتطلبها سوق العمل، والتوسع في برامج الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان، وتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتوي المرئي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمعدل استهداف 7500 مدرسة (إعدادي – ثانوي) سنويا، وتنفيذ حملات توعية بمتوسط استهداف سنوي لعدد 830 مركز شباب ونادى، وتنفيذ حملات التوعية بـ 35 جامعة حكومية وخاصة و60 معهد عالي.

وأضافت أن ذلك يأتي إلى جانب تشكيل رابطة تضم 33 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية تم تدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان، وبناء قدرات أكثر من 3000 قيادة شبابية على تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتويات المرئية بـ 17 معسكرا تدريبيا، وإنشاء 7 بيوت للتطوع بالجامعات، ويتردد عليها ما يقرب من 100 ألف طالب وطالبة سنويا، وتنفيذ مبادرة قرية بلا إدمان لاستهداف القرى الأكثر فقرا ضمن مشروع حياة كريمة داخل (740) قرية داخل 18 محافظة، فضلا عن تأهيل وتدريب المتخصصين (رجال دين، التمريض، اخصائيين نفسيين واجتماعيين) بمعدل استهداف 2000 كادر سنويا، وتنفيذ 7 حملات إعلامية بمشاركة رموز رياضية ومجتمعية وبلغ عدد مشاهدى الحملة الأخيرة "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها" 76 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي للحملة الإعلامية.

وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الوزارة نسقت مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث استهدفت عددًا كبيرًا من المحاور من بينها التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وسوف تستمر الوزارة في استكمال هذه الجهود في المستقبل لتحقيق أكبر ومحاولة الحد من هذه الظاهرة، وأنشأت الوزارة أول مركز لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر وستعمل الوزارة على متابعة وتقييم أدائه في الفترة المقبلة.