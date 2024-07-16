نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024.. استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة وارتفاع قادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد اليوم، الثلاثاء 16 يوليو 2024.

ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات اعتبارًا من يوم الأربعاء، مما يشير إلى بداية موجة حارة جديدة.

حالة الطقس نهارًا وليلًا

طقس شديد الحرارة نهارًا

تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على معظم الأنحاء، بينما سيكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

طقس مائل للحرارة ليلًا

أما ليلًا، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

الرياح والشبورة المائية

ستكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على معظم الأنحاء.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نسب الرطوبة المتوقعة

الرطوبة العظمى ليلًا

- القاهرة والوجه البحري: 80% إلى 90%

- السواحل الشمالية: 90% إلى 95%

- شمال الصعيد: 55% إلى 65%

- جنوب الصعيد: 30% إلى 35%

الرطوبة الصغرى نهارًا

- القاهرة والوجه البحري: 30% إلى 35%

- السواحل الشمالية: 50% إلى 60%

- شمال الصعيد: 20% إلى 25%

- جنوب الصعيد: 15% إلى 20%

حالة البحرين

البحر المتوسط

- الحالة: من خفيفة إلى معتدلة

- ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف المتر

- الرياح السطحية: شمالية غربية

البحر الأحمر

- الحالة: معتدلة

- ارتفاع الموج: من متر ونصف المتر إلى مترين

- الرياح السطحية: شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

مدن الجمهورية

- **القاهرة:** 35/26

- **6 أكتوبر:** 36/25

- **بنهـــا:** 35/25

- **دمنهور:** 34/24

- **وادي النطرون:** 34/25

- **كفر الشيخ:** 35/24

- **المنصورة:** 35/25

- **الزقازيق:** 36/26

- **شبين الكوم:** 35/25

- **طنطا:** 35/25

- **دمياط:** 32/25

- **بورسعيد:** 34/27

- **الإسماعيلية:** 36/26

- **السويس:** 37/25

- **العريش:** 35/25

- **رفح:** 34/24

- **رأس سدر:** 39/27

- **نخل:** 38/21

- **كاترين:** 33/18

- **الطور:** 39/29

- **طابا:** 37/26

- **شرم الشيخ:** 40/31

- **الإسكندرية:** 33/24

- **العلمين:** 32/23

- **مطروح:** 31/24

- **السلوم:** 34/23

- **سيوة:** 39/25

- **رأس غارب:** 39/30

- **الغردقة:** 41/30

- **سفاجا:** 42/30

- **مرسى علم:** 41/31

- **شلاتين:** 41/30

- **حلايب:** 37/29

- **أبورماد:** 40/29

- **رأس حدربة:** 37/28

- **الفيوم:** 37/26

- **بني سويف:** 38/25

- **المنيا:** 39/24

- **أسيوط:** 40/25

- **سوهاج:** 41/27

- **قنا:** 42/29

- **الأقصر:** 42/28

- **أسوان:** 43/30

- **الوادى الجديد:** 42/27

- **أبوسمبل:** 43/29