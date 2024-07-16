محافظ القاهرة يوجه بمنع قطع الأشجار في جميع الأحياء

جدة - نرمين السيد - الدكتور إبراهيم صابر

أصدر إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرارًا بمنع قطع الأشجار بكافة أحياء العاصمة، أو التقليم الجائر لها نهائيا والرجوع لرأى اللجنة التى قام بتشكيلها فى حالة الحاجة لنقل أشجار ويكون ذلك تحت إشراف وزارة البيئة.





ووجه محافظ القاهرة، وفق بيان صحفي، رئيس هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة بإقامة مشتل بكل حى، على أن يتم بيع الأشجار فيه بأسعار رمزية للمواطنين ليتمكنوا من زراعتها والعناية بها.

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