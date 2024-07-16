مراسل «إكسترا نيوز» يرصد تطورات الأوضاع بالجانب المصري من معبر رفح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - معبر رفح الفلسطيني

قال كريم رجب، مراسل “إكسترا نيوز” من معبر رفح البري، إن الأوضاع الميدانية والإنسانية المتأزمة في تصاعد مستمر في قطاع غزة، بسبب أن قوات الاحتلال الهندسية ما زالت تعمل على توسيع المحور للسياج المرورى، لأنه يعد الأهم للقوات الإسرائيلية المتمركزة في رفح الفلسطينية.





وأضاف رجب، خلال رسالته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتدمير جميع المنشآت القريبة من معبر رفح الفلسطيني، حتى منطقة تل السلطان. وأوضح أن تلك الشاحنات لا تزال تخضع لعمليات المراجعة والتدقيق من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمعبر كرم أبوسالم، وبلغ عدد الشاحنات حوالي 20 شاحنة من المواد الإغاثية والإنسانية، فضلًا عن 4 شاحنات من الوقود، مشددًا على أن تلك الإجراءات المعقدة قد تعثر بعض الشاحنات ولن تدخل للفلسطينيين في غزة بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

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