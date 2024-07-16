فتح باب الحجز في «فسطاط فيو».. تعرف على تفاصيل المشروع

أعلن صندوق التنمية الحضرية، بالشراكة مع إحدى الشركات العقارية عن فتح باب الحجز لمشروع "فسطاط فيو" بالقاهرة باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، حيث يقام المشروع على مساحة 30 فدانا.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل المشروع بحضور المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعليا النجدي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه مشروع "فسطاط فيو" يمثل جزءا رئيسيا ومهما من الخطة الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية، الذي يسعى للاستفادة من التنمية العمرانية والحضرية كعامل محفز للتنمية الاقتصادية المستدامة بإجمالی استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، يشغل المشروع مساحة 30 فدانا ويتألف من مزيج من الوحدات السكنية والفندقية والتجارية والإدارية، وتم تنفيذ 40% من الأعمال الإنشائية به حتى الآن، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى منه عام 2025.

ويهدف المشروع متعدد المراحل الى تحويل منطقة الفسطاط التاريخية في قلب القاهرة إلى مركز اقتصادي وثقافي مليء بالحركة والأنشطة الاقتصادية والتجارية وذلك بقيادة الشركة.

وأكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات الكبرى، على التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، أن الشراكة بين شركة العقارات وصندوق التنمية الحضارية تضمن توفير العديد من المزايا الاستراتيجية من بينها تحقيق التوافق التام بين شكل وتصميم المشروع مع نماذج التنمية الحضرية للمنطقة بالكامل في المستقبل، بالإضافة لذلك، وسيوفر المشروع تجربة معيشية متميزة، فضلا عن تحقيق عوائد استثمارية قياسية، بما يتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية المستقبل منطقة الفسطاط كوجهة رائدة للاستثمار والسياحة والترفيه".

وأكدت عليا النجدي، الرئيس التنفيذي لشركة العقارات، أن مشروع "فسطاط فيو" يمثل فرصة استثمارية فريدة من نوعها، إذ تشمل المرحلة الأولى منه 7 عمارات بإجمالي مبيعات تتخطى مليار جنيه، ومن المستهدف أن يتخطى اجمالي مبيعات المشروع 10 مليارات جنيه، ويتضمن المشروع مجموعة من المنشآت ووسائل الراحة التي سيستفيد منها قاطني المشروع، بالإضافة لموقعه المتميز إذ يقع مباشرة أمام حدائق تلال القسطاط، أكبر حديقة في الشرق الأوسط.

وأضافت أن هذا المشروع الطموح وموقعه الاستراتيجي يؤكد التزامنا بتنفيذ استثمارات عقارية مستدامة وعالية القيمة، إذ يضم فسطاط فيو 1412 وحدة سكنية كاملة التشطيب ومول تجاري، وحدات إدارية، وشقق فندقية.

كما يضم مرافق ومنشآت متنوعة مثل المسجد، وجراجات، منطقة العاب للأطفال ملاعب رياضية وجيم وحضانة للاطفال ومساحات خضراء.