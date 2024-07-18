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محافظ الجيزة يتابع نسبة التنفيذ في أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بشارع جامعة الدول العربية في إطار ما يشهده القطاع من أعمال تطوير شاملة ومشروعات قومية علي رأسها افتتاح المرحلة الثالثة من محطات مترو الانفاق الخط الثالث. 
شملت جولة محافظ الجيزة تفقد الشارع بدءًا من منزل محور الفريق كمال عامر وحتى ميدان سفنكس مرورًا  بمحيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول بمنطقة المهندسين.
وتابع المحافظ نسب التنفيذ لأعمال التنسيق الشامل للطريق والتي تضم إنشاء أرصفة للمشاة ومواقع الدوران للطريق ومساحات خضراء وأعمال رفع كفاءة للطريق موجهًا بإنشاء يوتيرن بأحد النقاط بالشارع لتسهيل الحركة المرورية.
ووجه المحافظ بضرورة زيادة المساحات الخضراء والتشجير بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الأرصفة  ومراعاة مسار الطريق والحارات المرورية بشارع جامعة الدول العربية بالإضافة إلى مراعاة تخصيص اماكن انتظار السيارات خاصة بمحيط محطة مترو الأنفاق.
كما وجه المحافظ رؤساء أحياء الدقي والعجوزة ومديرية الطرق بالتواجد الميداني والتنسيق والتعاون مع الشركة المنفذة وهيئة مترو الانفاق لإزالة أي معوقات وسرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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