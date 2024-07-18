نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فلكلوريتا" والطرب المصري بقبة الغوري.. ليلة من التراث والأصالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر بالغورية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، حفلًا غنائيًا جديدًا لفرقة "فلكلوريتا" بقيادة الفنان أحمد السكران، وذلك في الثامنة مساء غدًا الخميس 18 يوليو.

عروض من التراث المصري

ستقدم الفرقة مجموعة من أغاني الفلكلور والتراث الشعبي المصري المتنوع، بما في ذلك الأغاني الصعيدية، الفلاحية، والإسكندرانية، كما ستشمل العروض استعراض تنورة والتحطيب المصري، مما يضيف لمسة من التراث الأصيل إلى الأمسية.

تأسيس الفرقة ومسيرتها

تأسست فرقة "فلكلوريتا" عام 2024 من مجموعة من الأصدقاء الذين يجمعهم الاهتمام بالغناء الشعبي والتراث، تسعى الفرقة إلى إعادة إحياء التراث الموسيقي المصري الأصيل والمحافظة عليه، وقد أحيت الفرقة عددًا من الحفلات في مراكز إبداع السحيمي وقبة الغوري، حيث لاقت إعجاب الجمهور واستحسان النقاد.

صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.