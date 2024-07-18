المرور تضبط 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 01:29 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 35845 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1772 مخالفة السير بدون تراخيص، 21 دراجة نارية مخالفة، 17239 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 22 مخالفات موقف عشوائي، 1246 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 11 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.