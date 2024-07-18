بمشاركة المجتمع المدني.. محافظة القاهرة تطلق قافلة طبية لذوي الهمم في حلوان

جدة - نرمين السيد - محافظ القاهرة

أطلقت محافظة القاهرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، اليوم، قافلة طبية خاصة بذوي الهمم بمنطقة حلوان.





وشهد إطلاق القافلة، محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.

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