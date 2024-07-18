عملات تذكارية احتفاء بمرور 70 عاما على إنشاء معهد الدراسات القبطية

أصدر مجلس الوزراء مشروع قرار يرخص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 70 سنة على إنشاء معهد الدراسات القبطية، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي انعقد أمس، ونص على ما يلي: "وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء معهد الدراسات القبطية."

وتأسس معهد الدراسات القبطية في شهر يناير 1954، بقرار من المجلس الملي العام، وفي يونيو 1954 صدر منشور بابوي لتدعيم رسالة المعهد، وأقيم حفل افتتاحه في ديسمبر 1954.

ووافقت وزارة التربية والتعليم على إنشاء المعهد في الخطاب أصدرته إدارة التعليم العالي رقم 1264 بتاريخ 10 يوليو 1955، أشادت فيه بفكرة إنشاء المعهد لأنه يقوم بخدمة التاريخ الوطني في العصر المسيحي من أجل سد النقص الموجود في هذا النوع من الدراسات.

ومن جهتها رحبت الأوساط العلمية العالمية وقتها بفكرة إنشاء المعهد.

ومعهد الدراسات القبطية هو معهد أكاديمي علمي وتعليمي متخصص في دراسة جوانب الحضارة والتراث والثقافة القبطية، بكل ما تشمله من فكر ولاهوت ولغة وأدب، وتاريخ ومجتمع، وفن وموسيقى، وآثار وعمارة وغيرها، وذلك بطرق علمية ومنهجية وبوسائل نظرية وعملية وتطبيقية، وفقا للأهداف المحددة لكل قسم من أقسام المعهد.