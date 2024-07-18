محافظ المنيا: الحكومة ملتزمة بالدعم والمساندة الكاملة لجميع المستثمرين

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددا من المصانع والمنشآت الصناعية بجهاز المنطقة الصناعية شرق النيل، للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، واستراتيجية التعامل الأمثل لجهاز المنطقة الصناعية، للتعامل مع تلك التحديات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مناح الاستثمار وتهيئة الأجواء أمام المستثمرين الجادين وتذليل أي عقبات تواجههم.





ورافق المحافظ خلال الجولة، المهندسة نهى فتحي، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية.

وخلال جولته التفقدية، أكد المحافظ حرصه على تقديم الدعم اللامحدود للمستثمرين الجادين لما لهم من دور حيوي في تنمية المناطق الصناعية خاصة المشروعات الإنتاجية والتصديرية الكبرى القادرة على رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى التزام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الكاملة لجميع المستثمرين، وخلق مناخ تشريعي وقانوني يتوائم مع رؤية الحكومة واستراتيجيتها لدفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات ضخ الاستثمارات، في الاقتصاد المصري لإحداث التنمية المنشودة.

واستعرض خطة عمل المنطقة الصناعية، والمصانع المنتجة والمصانع الراغبة في التوسع، والمصانع المتعثرة، بالاضافة إلى الطلبات المقدمة للجهاز من المستثمرين الراغبين في مصانع جديدة، وتضم 515 مصنعا، المنتج منها 287 مصنعا، ويتم حاليا إنشاء 69 مصنعا، كما تتم دراسة وفحص طلبات إنشاء 18 مصنعا.

والتقى المحافظ، عددا من أصحاب المصانع والعاملين وتبادل معهم الحوار واستمع إلى مطالبهم وشكواهم وما يحتاجونه في المرحلة الحالية حتى يتمكن الجميع من أداء عمله بدون مشكلات.

كما تفقد المحافظ خلال جولته، عددا من المصانع، منها مطحن المتحدة الذي جرى إنشاؤه عام 2006 وتصل طاقته الإنتاجية إلى 700 طن يومي ويعمل بخط إنتاج إيطالي ويعمل به يقرب من 150 عاملا، ومصنع معجون الطماطم، والذي يقوم بتصدير منتجاته لـ 22 دولة، وسيتم خلال أشهر افتتاح خط ثاني لتلبية التزايد في طلبات التصدير.

المحافظ تابع العمل داخل شركة جيزة لتنمية الصعيد وتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، والتي تعمل منذ عام 2018 بمصنعين ويعمل بهما ما يقرب من 2000 عامل، وجار العمل لافتتاح المصنع الثالث قريبا، كما تفقد المحافظ، سير العمل داخل شركة المنيا لإنتاج الأكياس والتجارة لتصنيع عبوات مواد البناء ( الأسمنت) الورقية، ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعد المصنع الوحيد على مستوى الصعيد باستثمارات مصرية ويتم توريد المنتج لأكثر من 250 مصنعا على مستوى الجمهورية.

وخلال جولته بالمصنع أبدى كدواني إعجابه بالتزام العاملين وانضباطهم مما دفع إدارة المصنع لصرف مكافأة خمسمائة جنيه لكل عامل تقديرا لهم.

وفي ختام جولته للمنطقة الصناعية، تفقد المحافظ عددا من المشروعات الخدمية وشبكة المرافق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل، منها محطة المياه الرئيسية بالمنطقة الصناعية شرق النيل بطاقة إنتاجية 250ل/ ث، للتأكد من توفير المياه بالكمية والجودة للمصانع لتشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى تفقده موقع الغابات الشجرية، للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج، في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية وإزالة التحديات التي تواجهها.