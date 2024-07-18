مدبولي لـ النواب: أتقدم بالشكر لكل من وافق على برنامج الحكومة ومن رفض

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جدة - نرمين السيد - مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء
كما قدم "مدبولي" خلال كلمته أمام مجلس النواب خلال جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، اليوم الخميس، الشكر لكل من أعطى الثقة وكل من رفض لأن الممارسة ديمقراطية تعنى من وافق ومن رفض وهذا هو المناخ الديمقراطى الذى نبتغيه لوطننا.
وأشار إلى أنّ المناقشات خلال الجلسة حول برنامج الحكومة كانت تستهدف الصالح العام وهذا يعطينا الثقة أننا سنجتاز كل الأزمات بما يلبى صالح الوطن.
كما توجه مدبولى بالشكر للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين التى قامت على مدار أيام بمناقشة تفصيلية لكافة جوانب برنامج الحكومة.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختارين في تشكيل الحكومة الجديدة إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
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