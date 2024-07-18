"مجاور" يولي ملف النظافة أهمية كبيرة نظرا لأثره الكبير على صحة المواطن السيناوي والبيئة بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 07:33 مساءً - استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ،اليوم الخميس ، العميد ابراهيم عبد الهادي مدير شركة النظافة بالعريش ، في حضور إيهاب بكير ،سكرتير مجلس مدينه العريش.

وأكد المحافظ علي أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة شمال سيناء أهمية كبيرة نظرا لأثره الكبير على صحة المواطن السيناوي والبيئة.

ووجه محافظ شمال سيناء بتكثيف حملات النظافة في الشوارع و الميادين والحدائق والكورنيش والشواطئ والعمل على رفع تراكمات القمامة والتخلص من المخلفات حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة العريش.

وقال المحافظ "لابد ان يشعر المواطن بالرضاء التام بمستوي النظافة في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش ".

من جانبه أستعرض مدير شركة النظافة الإمكانات المتاحة لدي الشركة ،والمعوقات التي تواجه عمل الشركة،مشيرا إلي رفع كفاءه عدد ٦ سيارات نظافه كبيره ليصبح عدد السيارات التي تعمل 21 سيارة ،بجانب رفع كفاءة لودرين لاستخدامها في رفع التراكمات والقمامة.