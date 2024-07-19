عاجل.. وزير الاتصالات: القطاعات الحيوية بمصر لم تتأثر بالعطل الفني العالمي

جدة - نرمين السيد - وزير الاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن القطاعات الحيوية في مصر لم تتأثر بالعطل الفني الذي يواجهه العالم نتيجة الهجمة السيبرانية.





جاء ذلك في نبأ عاجل نشرته إكسترا نيوز.

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