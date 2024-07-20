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مراسل القاهرة الإخبارية من عدن: الغارات المستهدفة الحديدة قوية وعنيفة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 11:26 مساءً - رصد إياد الموسمي مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، الوضع في اليمن بعد الغارات التي شنتها إسرائيل على محافظة الحديدة باليمن.

وقال إن الوضع هادئ ولايوجد تحليق للطائرات الإسرائيلية والأمريكي وان الغارات كانت قوية وعنيفة من خلال استهدافها للمواقع. وتابع خلال مداخلة له عبر برنامج عن قرب المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية التي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هناك مصادر تحدثت أن أكثر من 15 إلى 20 بين مصاب وقتيل وصلوا إلي مستشفيات الحديدة بعد هذه الغارات التي استهدفت أكثرمن 4 أهداف، مشيرا إلى أن الغارات كانت تستهدف ميناء الحديدة ومحطة الكثيف بالإضافة إلى مخازن ومستودعات تابعة للمؤسسة الاقتصادية العسكرية.

أوضح الموسمي، أن الغارات كانت مركزة ودقيقة بحسب كثير من المعلومات، وأن الهدف من هذه الغارات هو وقف ميناء الحديدة أو شل الحركة التجارية بالميناء لأنه ميناء تجاري حيوي وهو يعتبر الشريان الرئيسي لأكثر من 15 محافظة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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