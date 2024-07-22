بالانابة عن رئيس الوزراء .. سويلم يشارك فى الإحتفال بالذكرى الثلاثين لعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم ينقل تهنئة فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى لرئيس دولة رواندا بمناسبة إعادة انتخابه ، والتأكيد على إلتزام مصر بالجهود التعاونية لتعزيز روابط التعاون بين البلدين

الدكتور سويلم :

- مصر ملتزمة بعلاقتها الأخوية مع دول حوض النيل الشقيقة والتعاون على كافة المستويات لتحقيق مكاسب متبادلة وتجنب إلحاق ضرر بأي طرف

- علاقات متميزة ومتنوعة تربط مصر و رواندا فى مختلف المجالات ، والبلدين أعضاء فى عدد من المنظمات الإقليمية بما يعزز من الروابط القائمة بينهما

- مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يهدف لتعزيز التكامل بين الدول وتسهيل حركة التجارة وربط الدول الغير ساحلية بالبحار والموانئ الدولية

- حصول وزارتى النقل والتعاون الدولى على تمويل من بنك التنمية الإفريقى لدراسة جدوى المشروع

- مصر أطلقت مبادرة AWARe بالتعاون مع منظمات دولية عديدة ، وبرامج بناء القدرات وتبادل المعارف تحت مظلة المبادرة سيمكن الدول من التصدي بفعالية لتحديات المياه

بالانابة عن دولة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء .. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الإحتفالية التى نظمتها سفارة دولة رواندا بالقاهرة للإحتفال بالذكرى الثلاثين لعيد التحرير الوطنى لدولة رواندا .

وفى كلمته بالإحتفالية .. نقل الدكتور سويلم تهنئة فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفخامة السيد الرئيس/ بول كاجامي رئيس دولة رواندا بمناسبة إعادة انتخاب سيادته ، وتمنيات السيد الرئيس باستمرار النجاح ، والتأكيد على إلتزام مصر بالجهود التعاونية لتعزيز روابط التعاون بين البلدين لتحقيق تطلعات شعبيهما وخدمة مصالحهما الوطنية .

وأكد الدكتور سويلم أن مصر ملتزمة بعلاقتها الأخوية مع دول حوض النيل الشقيقة والتعاون على كافة المستويات ، وتقديم الخبرة الفنية والدعم لبناء القدرات للمتخصين بجميع دول حوض النيل ، بهدف تحقيق مكاسب متبادلة وتجنب إلحاق ضرر بأي طرف .

وأشار سيادته لما تتمتع به مصر و رواندا من علاقات متميزة ومتنوعة فى مختلف المجالات ، ويربطهما مصالح مشتركة فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية ، كما تعتبر البلدين أعضاء فى عدد من المنظمات الإقليمية مثل الكوميسا والنيباد والإتحاد الافريقى بما يعزز من الروابط القائمة بين مصر و رواندا ، بالاضافة لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى تشارك فيه رواندا والتى استقبلت وفدا مصريا لاستكشاف إمكانية ربط نهر أكاجيرا ضمن المشروع ، مشيرا لحصول وزارتى النقل والتعاون الدولى على تمويل من بنك التنمية الإفريقى لدراسة جدوى المشروع والذى يهدف لتعزيز التكامل بين الدول وتسهيل حركة التجارة وربط الدول الغير ساحلية بالبحار والموانئ الدولية .

كما قامت مصر بإطلاق مبادرة AWARe بالتعاون بصورة وثيقة مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، واليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والإتحاد من اجل المتوسط، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التى تستضيف سكرتارية المبادرة، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أنه ومن خلال برامج بناء القدرات وتبادل المعارف ونقل الخبرات التقنية تحت مظلة المبادرة، فسوف تتمكن الدول من التصدي بفعالية للتحديات المتصلة بالمياه من خلال اطلاق برامج ومشاريع مختلفة، متوجها بالدعوة لدولة رواندا للانضمام لهذه المبادرة الهامة .