توافد الجماهير على فعاليات الرياضة فى مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 07:29 مساءً - يتواصل الإقبال الجماهيري الكبير على الفعاليات الرياضية في مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

وتستمر الفعاليات الرياضية بقوة، منذ انطلاق المنافسات، في المهرجان، حيث تقام فعاليات متعددة ومتميزة على رأسها الرياضات المختلفة.

وتتنوع فعاليات الرياضة في مهرجان العلمين الجديدة ما بين كرة القدم الخماسية، وكرة الطائرة الشاطئية والبادل وكرة السلة وغيرها.

وحددت إدارة مهرجان العلمين الجديدة يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل، لإقامة منافسات كرة القدم لذوي الهمم والتي يقام في مدينة العلمين الجديدة.

وحسب ما أكدته إدارة مهرجان العلمين عبر منصاتها الرسمية، فإن هذه الفعاليات ستجرى في منطقة "فيستيفال أرينا".

وانطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.