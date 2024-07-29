رئيس وزراء لبنان ووزير الخارجية: التحركات المصرية تستهدف حماية مصالح الشعب اللبناني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 07:29 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين مع نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، ووزير خارجية لبنان السيد عبد الله بوحبيب.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن عبد العاطي أعرب خلال الاتصالين عن تضامن مصر الكامل مع دولة لبنان الشقيقة، ورفضها لأية تهديدات تستهدف زعزعة استقرار لبنان أو سلامة شعبه، وقلقها البالغ تجاه التصعيد القائم بين حزب الله وإسرائيل، وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان.

وأحاط وزير الخارجية المسئولين اللبنانيين بالاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف المختلفة بهدف احتواء التصعيد الجاري، والحيلولة دون انجراف المنطقة إلى حرب واسعة النطاق تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها، والتأكيد على ضرورة دعم الدولة اللبنانية والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني في مواجهة التهديدات المحيطة به.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن المسئولين اللبنانيين أعربا خلال الاتصالين اللذين أجراهما عبد العاطي عن تقديرهما البالغ لدعم وتضامن الشقيقة مصر، قيادة وشعباً، مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، والثقة في أن التحركات المصرية تستهدف حماية مصالح الشعب اللبناني، واستقرار دولته، وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة بهدف تنسيق الجهود لاحتواء التوتر والتصعيد.