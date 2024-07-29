مراسل "الستات مايعرفوش يكدبوا" يكشف أبرز الفعاليات بمهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 07:29 مساءً - كشف نور إبراهيم مراسل برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC"، أبرز الفعاليات الرياضية والثقافية بمهرجان العلمين، مشيرا إلى أن الأمس شهد المهرجان استعراض سباق الهجن، حيث سينطلق السباق الثلاثاء والأربعاء بتواجد 70 جمل ومن 100 لـ150 فرد.

ولفت إلى انطلاق حفلات الأندرجراوند، اليوم، بثلاث فرق، وهي فرقة متخصصة في أغاني البوب، و"هاي ودام" فرقة نوبية تقدم التراث النوبي، وتغني أغاني خاصة بالفلكلور الإفريقي، وفرقة "حافظ وبستان" يقدموا الأغاني الكلاسيكية، وحافظ هو أحد أفراد مسار إجباري.

وعن الممشى الخاص بمدينة العلمين، تستمر الخدمات المتعددة للوزارات المختلفة التي لها دور كبير في مدينة العلمين، فوزارة النقل أطلقت أسطول الأتوبيسات التي تنقل رواد المدينة من القاهرة والجيزة والإسكندرية إلى العلمين، وتوفير الأتوبيسات الخاصة وتعمل بالطاقة المتجددة والكهربائية، وتنقل الناس بالمناطق الترفيهية، وكذا توفير شارع الخدمة الصحية.