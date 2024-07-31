مهرجان العلمين الجديدة كله شباب.. طلاب جامعة المنوفية يشاركون في الفعاليات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 10:29 صباحاً - شاركت جامعة المنوفية في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام في مدينة العلمين، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة وجامعة المنوفية وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، علي حرص الجامعة على مُشاركة طلاب الجامعة فى مختلف الأنشطة الطلابية؛ بهدف تعزيز التفاعل بينهم والمُساهمة فى صقل شخصية الطلاب وتعزيز روح المبادرة لديهم وتوسيع آفاقهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهرجان يهدف إلى تعريف الطلاب بالإنجازات التنموية الكبرى في مصر، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في البرامج التنموية الضخمة المقامة في العلمين الجديدة، و تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة والترويج للسياحة فيها وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل، والترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور ناصر عبدالباري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، علي تذليل الجامعة جميع الإجراءات وتسخير كافة الامكانات للوفد المشارك لكي يظهر بالمظهر المشرف، موضحًا أن الجامعة شاركت بنخبة ممتازة من خيرة شبابها في الأنشطة لكي يكونوا سفراء للجامعة في هذا المحفل العالمي الذي يشارك فيه 6 جامعات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن جامعة المنوفية تشارك في مهرجان العلمين الجديدة بمدينة العالمين بوفد مكون من 13 طالب وطالبة يشاركون في منافسات خماسي كرة القدم بنين وكرة الطائرة الشاطئية بنين وأنشطة الفنون التشكيلية والتصميم الإبتكاري.

ويشارك الوفد تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأسامة ضيف مدير إدارة إعداد القادة، ويرافق الوفد كل محمد آدم وأحمد سعد كحكمين دوليين في الكرة الطائرة لتحكيم المنافسات.



د. أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية د. أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية

طلاب جامعة المنوفية يشاركون في مهرجان العلمين (1) طلاب جامعة المنوفية يشاركون في مهرجان العلمين (1)

طلاب جامعة المنوفية يشاركون في مهرجان العلمين (2) طلاب جامعة المنوفية يشاركون في مهرجان العلمين (2)

طلاب جامعة المنوفية يشاركون في مهرجان العلمين (3) طلاب جامعة المنوفية يشاركون في مهرجان العلمين (3)