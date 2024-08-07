مراسلة القناة الأولى تكشف كواليس مسرحية "السندباد" بمهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 11:31 مساءً - استعرضت مراسلة القناة الأولى فاطيما خليل، مراسلة القناة الأولى، كواليس مسرحية "السندباد" للنجم كريم عبد العزيز ونيلي كريم، ببرنامج "العالم علمين" الذي تقدمه الإعلامية بسنت الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

وقالت فاطيما خليل، إنها شهدت بروفات عمل مسرحية السندباد، وكانت بمشاركة كل أبطال العمل قبل انطلاقها غدا بمهرجان العلمين الجديدة، موضحه: "المسرحية من تأليف شابين مميزين جدا وهما محمود نبيل ومحمد زيزو وإخراج المخرج الكبير أحمد الجندي، وكانت البروفات حماسية وجيدة للغاية".

وتابعت فاطيما خليل: "هناك فعاليات كثيرة جدا بمهرجان العلمين الجديدة، منها بطولة اكتشاف المواهب الشبابية في كرة القدم، وستكون بجوائز مالية جيدة جدا".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.