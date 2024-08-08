نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع مارا التكنولوجية بماليزيا في مجال الصيدلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع جامعة مارا التكنولوجية بماليزيا ممثلة في كلية الصيدلة.

ويأتى ذلك رغبة من الطرفين في توثيق روابط التعاون والعلاقات في مجال العلوم والتعليم والثقافة ومن أجل تمكين التواصل الدولي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى إلى تعزيز علاقاتها الأكاديمية مع الجامعات الأجنبية، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتبادل الثقافات والخبرات التي تعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء وتوسيع آفاقهم الأكاديمية والثقافية، مما يزيد من فرصهم في سوق العمل المحلي والدولي، وتبادل الأفكار والتقنيات الحديثة في مجال البحث والتعليم، مما يساهم في تحسين جودة الأبحاث والدراسات المنشورة.

وبدوره، أوضح الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة أن توقيع الاتفاقية يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية لكلية الصيدلة في التوسع بالتعاون الدولي وفتح آفاق جديدة له.

وأشار إلى أن أوجه التعاون تشمل تبادل الزيارات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب وطلاب الدراسات العليا بين المؤسستين، والتعاون في الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه وتحكيمها.

كما يتضمن التعاون المشترك في الأبحاث ونشر الأوراق البحثية والمعلومات العلمية، وتبادل المعلومات والنشرات العلمية، إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل والندوات والدورات القصيرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتصميم برامج ومقررات ومناهج مشتركة، والتعاون في المشروعات البحثية المشتركة، وتنظيم أنشطة تعليمية مشتركة.