وزير الطيران المدنى يتفقد مطار العلمين الدولي لمتابعة وتقييم تجارب سفر الركاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 12:36 مساءً - قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والسيد اللواء وكيل هيئة الرقابة الإدارية يرافقهم قيادات وزارة الطيران المدني وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، بجولة تفقدية لمطار العلمين الدولي، حيث تأتى هذه الجولة فى ضوء ما تم التوجيه به من جانب دولة رئيس الوزراء بشأن الترويج الجيد لمطار العلمين، وفى ظل الإقبال السياحى الكبير على مدينة العلمين الجديدة، وتزامنًا مع قرب الاستعدادات لإنطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء المقرر إقامته بالعلمين الجديدة خلال الفترة من ٣-٥ من شهر سبتمبر القادم .

وقد بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والبنوك العاملة داخل صالة الوصول والمعنية بإجراءات تأشيرة الركاب الأجانب، بالإضافة إلى جميع الاستراحات الخاصة بدرجه رجال الأعمال .

وتابع الوزير خلال تواجده بالمطار إجراءات سفر ووصول الركاب القادمين على متن إحدى رحلات شركات الطيران الخاصة القادمة من الرياض؛ حيث تم رصد عدد من الملاحظات والمعوقات التي تواجه الركاب، مشددًا على سرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي تلك المشكلات والمعوقات التي تواجه المسافرين عبر المطار وإيجاد حلول فعالة ومناسبة للتغلب عليها.

كما تناقش الوزير مع عدد من العاملين والجهات المعنية بالمطار حول تلك الملاحظات التي قد تؤدي مع كثرة عدد الرحلات إلى تأخر إتمام الإجراءات بكل سهولة ويسر ، موجهًا أيضًا بضرورة تكثيف عدد المنسقين العاملين بالمطار ، هذا إلى جانب توجيههم بالمبادرة في إتخاذ إجراءات سريعة وفورية تعمل على تسهيل حركة الركاب ومرونتها داخل صالات السفر والوصول .

وأكد وزير الطيران المدني على أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ استراتيجية الوزارة التى تهدف الى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجاهزية المطارات المصرية لاستقبال مزيد من السياحة العالمية؛ مضيفًا بأن مدينة العلمين، بقيمتها كمدينة عالمية، أصبحت رمزًا للتكامل في كافة الملفات التنموية وجعلها مركزًا حيويًا يجمع بين الترفيه والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية معرض العلمين الدولى للطيران والفضاء كونه منصه فريدة تعزز من التعاون الدولي في صناعة النقل الجوي، وتعكس التقدم الملموس الذي حققته مصر في هذا المجال، حيث سيقدم هذا الحدث الهام لقادة الصناعة فرصة استثنائية للإطلاع على أحدث النظم والتقنيات في مجالات الطيران المدنى المتعدده.

جدير بالذكر أن مطار العلمين قد شهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى400 راكب / ساعة كما تم تطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة وتم توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلو مترات وعرض 45 مترا وساحة انتظار تستوعب 400 سيارة و150 أوتوبيسًا.