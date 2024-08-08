وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في كفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 02:34 مساءً - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الأسبوعي لمتابعة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لاستعراض موقف مشروعات المرافق ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في كفر الشيخ، وكذا الإجراءات المتخذة لتنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وموقف تنفيذ خط الانحدار من القاهرة الجديدة لمحطة الجبل الأصفر، إضافة إلى احتياجات محافظة مطروح من مياه الشرب.

وزير الإسكان يستعرض موقف مشروعات المرافق

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وسيتم تنظيم اجتماع أسبوعي لمتابعة الموقف التفصيلي للمشروعات، وحل أي مشكلات أو معوقات قد تواجه التنفيذ، موجهاً فريق مكتبه الفني، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع، وإعداد تقرير بما تم تنفيذه للعرض عليه في الاجتماع المقبل.

الشربيني يوجه بتنفيذ القرارات

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجه وزير الإسكان، بالتكامل بين تنفيذ محطات المعالجة، والشبكات، والوصلات المنزلية، من أجل تمتع المواطنين بخدمة الصرف الصحي فور الانتهاء من تنفيذ المحطات ودخولها الخدمة، واستخدام المواد المناسبة لتنفيذ أعمال الطرق داخل محطات المعالجة بما يسهل أعمال الصيانة مستقبلاً، كما تم وجّه بتشكيل لجنة لدراسة آليات تنفيذ مشروعات وتوسعات محطات التحلية لتلبية احتياجات محافظة مطروح، وإعداد دراسة متكاملة لتنفيذ توسعات محطة معالجة الجبل الأصفر.