الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.