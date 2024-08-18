وزير الأوقاف يؤكد أهمية إبراز القيادات الشابة بمؤتمر «دور المرأة في بناء الوعي»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن مؤتمر "دور المرأة في بناء الوعي" والمقر له أن يعقد خلال الفترة من 25 وحتى 26اغسطس الجاري يأتي كرسالة تقدير للمرأة، وإبراز دورها الكبير في بناء المجتمع، وبيان أن المرأة الواعية المثقفة، تدرك دائما احتياجات المجتمع، موجها الشكر والتقدير لكل سيدة.

وقال خلال المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولي الأول الواعظات الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان " دور المرأة في بناء الوعي " سيكون بمشاركة أكثر من ٥٠ دولة فضلا عن مشاركة شخصيات عامة، مشيرا إلى تلقي أكثر من 50 بحثا.

وعلى صعيد آخر قال إن العمل في وزارة الأوقاف يسير وفق 4 محاور هي محاربة التطرف الديني، ومحاربة التطرف اللا ديني، وبناء الإنسان المعتدل الوسطي النافع للدين والدنيا، وصناعة الحضارة، موضحا أنه يتم استخدام كل الطاقات لمواجهة التحديات والفكر المتطرف، مع العمل على إعادة صناعة وبناء الإنسان المعتدل الوسطى المتوزان المحب للخير وبناء الكون، والعمل على بناء الحضارة بالعلم والمعرفه من علمائنا.