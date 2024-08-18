أحمد جودة - القاهرة - إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 في مصر

إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 في مصر.. في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024.

للشُعب العلمية:

إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 في مصر

- طب المنصورة: 390

- هندسة بترول وتعدين السويس: 390

- طب دمياط: 389

- طب الزقازيق: 389

- طب فاقوس: 388

- طب سوهاج: 388

- طب الإسكندرية: 388

- طب القاهرة: 387

- طب طنطا: 387

- طب كفر الشيخ: 386.5

- طب بور سعيد: 385.5

- طب بنها: 385.5

- طب المنوفية بشبين الكوم: 385

- طب أسنان المنصورة: 385

- طب عين شمس: 385

- طب قناة السويس بالإسماعيلية: 384.5

- طب حلوان: 384.5

- طب أسيوط: 384

- طب الفيوم: 383.5

- طب السويس: 383.5

- طب بني سويف: 383

- طب المنيا: 383

- طب أسنان جنوب الوادي: 383

- طب جنوب الوادي: 383

- طب العريش: 382.5

- طب الاقصر: 382.5

- طب الوادي الجديد: 382

- طب أسوان: 382

- طب أسنان أسيوط: 381.5

- طب أسنان كفر الشيخ: 381.5

- طب أسنان المنيا: 381.5

- طب أسنان الزقازيق: 381.5

- طب أسنان طنطا: 381.5

- طب أسنان عين شمس: 381

- طب أسنان الإسكندرية: 381

- طب أسنان القاهرة: 381

- طب أسنان المنوفية: 381

- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 381

- طب أسنان السويس: 380.5

- طب أسنان بني سويف: 380.5

- طب أسنان الفيوم: 380.5

- صيدلة سوهاج: 380

- علاج طبيعي كفر الشيخ: 379.5

- علاج طبيعي بورسعيد: 379

- علاج طبيعي جنوب الوادي: 379

- علاج طبيعي بنها: 379

- علاج طبيعي القاهرة: 378.5

- صيدلة جنوب الوادي: 378.5

- صيدلة المنصورة: 378.5

- علاج طبيعي قناة السويس: 378.5

- علاج طبيعي بني سويف: 378

- صيدلة أسيوط: 378

- علاج طبيعي السويس: 378

- صيدلة الزقازيق: 377.5

- صيدلة المنيا: 377.5

- صيدلة طنطا: 377.5

- صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ: 377.5

- صيدلة بور سعيد: 377

- صيدلة المنوفية: 377

- صيدلة الإسكندرية: 377

- صيدلة القاهرة: 377

- صيدلة دمنهور: 377

- صيدلة بني سويف: 377

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 377

- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 376.5

- هندسة القاهرة: 376.5

- صيدلة الفيوم: 376.5

- صيدلة عين شمس: 376.5

- صيدلة مدينة السادات: 376

- صيدلة حلوان: 376

- صيدلة ج الوادي الجديد: 376

- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم: 375

- هندسة المنصورة: 374

- هندسة عين شمس: 373.5

- حاسبات ومعلومات قنا علوم: 373.5

- هندسة سوهاج: 373

- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 372.5

- طب بيطري سوهاج: 372

- حاسبات ومعلومات أسيوط علوم: 372

- هندسة الزقازيق: 372

- حاسبات ومعلومات المنيا علوم: 371.5

- علوم البترول والتعدين مطروح - علوم: 371.5

- طب بيطري المنصورة: 371.5

- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم: 371

- هندسة دمياط: 371

- هندسة طنطا: 370

- هندسة بور سعيد: 369.5

- هندسة الإسكندرية: 369

- هندسة بنها بشبرا: 369

- هندسة بنها: 368

- هندسة كفر الشيخ: 368

- هندسة حلوان: 367.5

- كلية الهندسة جامعة دمنهور: 367.5

- هندسة السويس: 367

- هندسة المنوفية بشبين الكوم: 367

- هندسة حلوان بالمطرية: 366.5

- هندسة جنوب الوادي: 366.5

- هندسة الفيوم: 365.5

- هندسة بني سويف: 364.5

- هندسة أسيوط: 364

- هندسة أسوان: 364

- هندسة المنيا: 364

- هندسة الطاقة أسوان: 363.5

- تخطيط عمراني القاهرة: 360

- حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة: 358.5

- حاسبات ومعلومات دمياط رياضة: 358

- حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة: 357.5

- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة: 357.5

للشُعبة الأدبية:

- ألسن كفر الشيخ: 366.5

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 364.5

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية: 358.5

- ألسن عين شمس: 358.5

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 355.5

- ألسن الفيوم: 355

- إعلام القاهرة: 354.5

- سياسة واقتصاد السويس: 353

- ألسن بني سويف: 350.5

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة: 349.5

- سياسة واقتصاد بني سويف: 349.5

- إعلام عين شمس: 349

- ألسن المنيا: 348.5

- ألسن سوهاج: 346.5

- ألسن أسوان: 346

- إعلام المنوفية: 345.5

- ألسن الأقصر: 345.5

- إعلام بني سويف: 343

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس: 342.5

- الإعاقة والتأهيل الزقازيق: 342

- إعلام جنوب الوادي: 341

- آثار دمياط: 336.5

- حقوق بور سعيد: 336

- تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد: 336

- آثار الزقازيق بصان الحجر: 335.5

- الإعاقة والتأهيل بني سويف: 334

- آثار القاهرة: 334

- آثار عين شمس: 333

- آثار الفيوم: 330

- حقوق سوهاج: 327.5

- آثار أسوان: 327

- آثار ولغات مطروح: 326

- تربية بور سعيد: 324.5

- آثار الأقصر: 324.5

- حقوق جنوب الوادي: 324

- آثار جنوب الوادي: 321.5

- حقوق انتساب موجه سوهاج: 321

- آثار سوهاج: 320

- تربية الزقازيق: 320

- تربية عين شمس: 319.5

- تربية الإسكندرية: 318.5

- تربية المنصورة: 318

- آداب القاهرة: 317.5

- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي: 317.5

- فنون جميلة (فنون) حلوان: 316

- تربية طنطا: 313.5

- تربية بنها: 313.5

- تربية قناة السويس بالإسماعيلية: 309

- آداب انتساب موجه القاهرة: 309

- تربية دمنهور: 308.5

- تجارة الإسكندرية: 308

- آداب عين شمس: 308

- تجارة القاهرة: 307.5

- تربية المنوفية بشبين الكوم: 307.5

- تربية كفر الشيخ: 307

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية: 306.5

- تجارة جنوب الوادي: 306.5

- آداب الإسكندرية: 306

- حقوق أسوان: 305

- تجارة انتساب موجه الإسكندرية: 304.5

- آداب انتساب موجه عين شمس: 304.5